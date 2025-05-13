13.05.2025
Смотреть онлайн Фиона Ферро - Анастасия Захарова 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — WTA Париж: Фиона Ферро — Анастасия Захарова, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 15:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Париж
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Фиона Ферро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Фиона Ферро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Фиона Ферро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Фиона Ферро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
28%
51%
Реализация брейк - пойнтов
14%
75%
Игры 1/16 финала
Комментарии к матчу