13.05.2025
Смотреть онлайн Готье Онклин - Лука Павлович 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Zagreb: Готье Онклин — Лука Павлович, 1/16 финала . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 8.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 8
Challenger Zagreb
Завершен
(6:1, 2:6, 4:6)
(6:1, 2:6, 4:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Готье Онклин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Готье Онклин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лука Павлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лука Павлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Лука Павлович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лука Павлович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Готье Онклин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Готье Онклин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Лука Павлович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Готье Онклин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Лука Павлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
11
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
67%
76%
Реализация брейк - пойнтов
33%
43%
Игры 1/16 финала
13.05
0
2
2
6
6
7
Завершен
13.05
0
2
3
6
3
6
Завершен
13.05
-
-
Отказ
13.05
2
1
4
6
6
3
7
6
Завершен
13.05
2
0
6
4
7
5
Завершен
13.05
2
1
6
2
2
6
6
4
Завершен
13.05
0
2
2
6
3
6
Завершен
13.05
2
0
6
1
6
2
Завершен
13.05
-
-
Отменен
13.05
1
2
6
1
2
6
4
6
Завершен
13.05
1
2
5
7
7
6
2
6
Завершен
13.05
0
2
1
6
1
6
Завершен
Комментарии к матчу