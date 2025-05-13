13.05.2025
Смотреть онлайн Шандаров/Шандаров - Cuenin/Forejtek 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja MD: Шандаров/Шандаров — Cuenin/Forejtek . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja MD
Завершен
(0:6, 0:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cuenin/Forejtek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Cuenin/Forejtek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Cuenin/Forejtek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Cuenin/Forejtek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Cuenin/Forejtek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Cuenin/Forejtek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Cuenin/Forejtek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Cuenin/Forejtek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Cuenin/Forejtek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Cuenin/Forejtek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Cuenin/Forejtek - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Cuenin/Forejtek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
32%
73%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
