13.05.2025
Смотреть онлайн George/Nortey - Kostic/Stefanovic 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja MD: George/Nortey — Kostic/Stefanovic . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja MD
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kostic/Stefanovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - George/Nortey - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - George/Nortey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - George/Nortey - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - George/Nortey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - George/Nortey - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kostic/Stefanovic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - George/Nortey - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - George/Nortey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - George/Nortey - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - George/Nortey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - George/Nortey - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kostic/Stefanovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - George/Nortey - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Kostic/Stefanovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - George/Nortey - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
93%
73%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
Комментарии к матчу