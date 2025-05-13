13.05.2025
Смотреть онлайн Tai Leonard Sach - Стефанос Шинас 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: Tai Leonard Sach — Стефанос Шинас . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:49 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ираклион
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Стефанос Шинас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Стефанос Шинас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Стефанос Шинас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Стефанос Шинас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Стефанос Шинас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Стефанос Шинас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
77%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу