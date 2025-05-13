13.05.2025
Смотреть онлайн Диого Маркес - Мэттью Саммерс 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: Диого Маркес — Мэттью Саммерс . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:09 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ираклион
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диого Маркес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мэттью Саммерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Диого Маркес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Диого Маркес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Диого Маркес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Мэттью Саммерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мэттью Саммерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мэттью Саммерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мэттью Саммерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Диого Маркес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Диого Маркес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Мэттью Саммерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
55%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
45%
