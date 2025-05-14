14.05.2025
Смотреть онлайн Мария Тома - Елена Маргария 14.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kotka: Мария Тома — Елена Маргария . Начало встречи 14 мая 2025 запланировано на 18:43 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kotka
Завершен
(6:0, 6:0)
2 : 0
14 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Мария Тома - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
87%
17%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу