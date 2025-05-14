14.05.2025
Смотреть онлайн Даниэль Дейли - Милла Котамаеки 14.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kotka: Даниэль Дейли — Милла Котамаеки . Начало встречи 14 мая 2025 запланировано на 16:17 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kotka
Завершен
(6:4, 4:6, 7:5)
2 : 1
14 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Milla Kotamaki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Даниэль Дейли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Milla Kotamaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Даниэль Дейли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Milla Kotamaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Milla Kotamaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Даниэль Дейли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Milla Kotamaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Milla Kotamaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Milla Kotamaki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Даниэль Дейли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Milla Kotamaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Milla Kotamaki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Даниэль Дейли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Milla Kotamaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Milla Kotamaki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Milla Kotamaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Milla Kotamaki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Даниэль Дейли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Milla Kotamaki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Даниэль Дейли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Даниэль Дейли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Milla Kotamaki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Даниэль Дейли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Даниэль Дейли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 32 - Даниэль Дейли - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
62%
57%
Реализация брейк - пойнтов
54%
60%
Комментарии к матчу