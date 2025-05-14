14.05.2025
Смотреть онлайн Оливия Грам - Астрид Ванья Брунэ Ольсен 14.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kotka: Оливия Грам — Астрид Ванья Брунэ Ольсен . Начало встречи 14 мая 2025 запланировано на 16:32 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kotka
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
14 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оливия Грам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Оливия Грам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Оливия Грам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Оливия Грам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Оливия Грам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Оливия Грам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Оливия Грам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
45%
54%
Реализация брейк - пойнтов
29%
64%
Комментарии к матчу