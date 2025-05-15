15.05.2025
Смотреть онлайн Венла Ахти - Катарина Ротакер 15.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kotka: Венла Ахти — Катарина Ротакер . Начало встречи 15 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kotka
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
15 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Венла Ахти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Венла Ахти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Венла Ахти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Венла Ахти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Венла Ахти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Венла Ахти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Венла Ахти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Венла Ахти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Венла Ахти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Венла Ахти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Катарина Ротакер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Катарина Ротакер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Венла Ахти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Венла Ахти - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
52%
46%
Реализация брейк - пойнтов
46%
12%
