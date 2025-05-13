13.05.2025
Смотреть онлайн Daria Koreshkova - Аканксша Дилип Ниттуре 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tsaghkadzor: Daria Koreshkova — Аканксша Дилип Ниттуре . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tsaghkadzor
Завершен
(7:5, 3:6, 7:6)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Daria Koreshkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Daria Koreshkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Daria Koreshkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Daria Koreshkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Daria Koreshkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Daria Koreshkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Daria Koreshkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Daria Koreshkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Daria Koreshkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Daria Koreshkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Daria Koreshkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Daria Koreshkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Daria Koreshkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Daria Koreshkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Аканксша Дилип Ниттуре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Daria Koreshkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Daria Koreshkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Аканксша Дилип Ниттуре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
11
3
Выигрыш первой подачи
62%
52%
Реализация брейк - пойнтов
38%
58%
Комментарии к матчу