13.05.2025
Смотреть онлайн Матиас Черны - Тадеас Пароулек 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Szentendre: Матиас Черны — Тадеас Пароулек . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Szentendre
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тадеас Пароулек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Тадеас Пароулек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Матиас Черны - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Тадеас Пароулек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тадеас Пароулек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Тадеас Пароулек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
54%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
45%
