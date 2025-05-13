13.05.2025
Смотреть онлайн Рада Золотарёва - Marta Mariia Makarova 13.05.2025. Прямая трансляция
матче турнира ITF W15 Tsaghkadzor: Рада Золотарёва — Marta Mariia Makarova . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tsaghkadzor
Завершен
(3:6, 7:5, 6:3)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рада Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Marta Mariia Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Marta Mariia Makarova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Marta Mariia Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Marta Mariia Makarova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Рада Золотарёва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Marta Mariia Makarova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Рада Золотарёва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Marta Mariia Makarova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Рада Золотарёва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Marta Mariia Makarova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рада Золотарёва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Marta Mariia Makarova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Marta Mariia Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Рада Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Marta Mariia Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Рада Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Marta Mariia Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Рада Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Рада Золотарёва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Рада Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Рада Золотарёва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Рада Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Marta Mariia Makarova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Рада Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Рада Золотарёва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Marta Mariia Makarova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Рада Золотарёва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Marta Mariia Makarova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Рада Золотарёва - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
9
3
Выигрыш первой подачи
59%
56%
Реализация брейк - пойнтов
58%
32%
Комментарии к матчу