13.05.2025
Смотреть онлайн Адриана Ткаченко - Мандегар Фарзами 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tsaghkadzor: Адриана Ткаченко — Мандегар Фарзами . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:51 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tsaghkadzor
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриана Ткаченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Адриана Ткаченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мандегар Фарзами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мандегар Фарзами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Адриана Ткаченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мандегар Фарзами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Адриана Ткаченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мандегар Фарзами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Адриана Ткаченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мандегар Фарзами - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Адриана Ткаченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мандегар Фарзами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мандегар Фарзами - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Адриана Ткаченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Адриана Ткаченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Мандегар Фарзами - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Мандегар Фарзами - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Адриана Ткаченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Адриана Ткаченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Адриана Ткаченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Адриана Ткаченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
64%
56%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу