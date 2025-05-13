13.05.2025
Смотреть онлайн Ekaterina Agureeva - Ксения Laskutova 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tsaghkadzor: Ekaterina Agureeva — Ксения Laskutova . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tsaghkadzor
Завершен
(6:7, 5:7)
(6:7, 5:7)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ekaterina Agureeva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ekaterina Agureeva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ekaterina Agureeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ксения Laskutova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ekaterina Agureeva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ekaterina Agureeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ekaterina Agureeva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ekaterina Agureeva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ekaterina Agureeva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ekaterina Agureeva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ekaterina Agureeva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ekaterina Agureeva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Ксения Laskutova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Ксения Laskutova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
64%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу