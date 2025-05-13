13.05.2025
Смотреть онлайн Мааян Ларон - Polina Skopintseva 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tsaghkadzor: Мааян Ларон — Polina Skopintseva . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tsaghkadzor
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мааян Ларон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Polina Skopintseva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Polina Skopintseva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мааян Ларон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Polina Skopintseva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мааян Ларон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Мааян Ларон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Polina Skopintseva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Мааян Ларон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Polina Skopintseva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мааян Ларон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Polina Skopintseva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мааян Ларон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
74%
56%
Реализация брейк - пойнтов
67%
33%
