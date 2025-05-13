13.05.2025
Смотреть онлайн Кира Батайкина - Мария Михайлова 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tsaghkadzor: Кира Батайкина — Мария Михайлова . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tsaghkadzor
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кира Батайкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мария Михайлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кира Батайкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мария Михайлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Кира Батайкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Кира Батайкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мария Михайлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кира Батайкина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Кира Батайкина - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
66%
45%
Реализация брейк - пойнтов
100%
17%
