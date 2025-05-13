13.05.2025
Смотреть онлайн Стефано Д’Агостино - Филиппо Спезияли 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Reggio Emilia: Стефано Д’Агостино — Филиппо Спезияли . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Reggio Emilia
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филиппо Спезияли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Филиппо Спезияли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Филиппо Спезияли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Филиппо Спезияли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Филиппо Спезияли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Филиппо Спезияли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Филиппо Спезияли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Филиппо Спезияли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Филиппо Спезияли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Филиппо Спезияли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Филиппо Спезияли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Стефано Д’Агостино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Стефано Д’Агостино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Филиппо Спезияли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
67%
80%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
Комментарии к матчу