13.05.2025
Смотреть онлайн Александр Бинда - Filippo Mazzola 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Reggio Emilia: Александр Бинда — Filippo Mazzola . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Reggio Emilia
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Filippo Mazzola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Filippo Mazzola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Filippo Mazzola - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Filippo Mazzola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Filippo Mazzola - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Александр Бинда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Александр Бинда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
65%
39%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
