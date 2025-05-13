13.05.2025
Смотреть онлайн Ланлана Тарарудее - Малене Хельго 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Ланлана Тарарудее — Малене Хельго . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
ITF W75 Zagreb
Завершен
(3:6, 6:0, 5:1)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Малене Хельго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Малене Хельго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Малене Хельго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Малене Хельго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Малене Хельго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Малене Хельго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Малене Хельго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ланлана Тарарудее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Ланлана Тарарудее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
63%
40%
Реализация брейк - пойнтов
44%
67%
