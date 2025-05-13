13.05.2025
Смотреть онлайн Пиа Ловрич - Франциска Жорже 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Пиа Ловрич — Франциска Жорже . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пиа Ловрич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Пиа Ловрич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Пиа Ловрич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Пиа Ловрич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Пиа Ловрич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Пиа Ловрич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Пиа Ловрич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Франциска Жорже - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Пиа Ловрич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Франциска Жорже - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Пиа Ловрич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Пиа Ловрич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Пиа Ловрич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Пиа Ловрич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
62%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу