13.05.2025
Смотреть онлайн Оливер Йоханссон - Ноэл Larwig 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Оливер Йоханссон — Ноэл Larwig . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(4:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ноэл Larwig - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Оливер Йоханссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ноэл Larwig - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Оливер Йоханссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Ноэл Larwig - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Оливер Йоханссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Ноэл Larwig - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ноэл Larwig - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Оливер Йоханссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ноэл Larwig - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Оливер Йоханссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ноэл Larwig - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Оливер Йоханссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ноэл Larwig - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Оливер Йоханссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Оливер Йоханссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ноэл Larwig - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Оливер Йоханссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Оливер Йоханссон - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Оливер Йоханссон
Ноэл Larwig
1 победа
0 побед
100%
0%
09.06.2025
Ноэл Larwig
1:1
Оливер Йоханссон
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
53%
53%
Реализация брейк - пойнтов
71%
38%
