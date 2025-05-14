Смотреть онлайн Kldiashvili/Pathania - Baburyan/Uboveja 14.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tsaghkadzor WD: Kldiashvili/Pathania — Baburyan/Uboveja . Начало встречи 14 мая 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .