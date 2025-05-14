14.05.2025
Смотреть онлайн Kldiashvili/Pathania - Baburyan/Uboveja 14.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tsaghkadzor WD: Kldiashvili/Pathania — Baburyan/Uboveja . Начало встречи 14 мая 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tsaghkadzor WD
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
14 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Baburyan/Uboveja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Baburyan/Uboveja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kldiashvili/Pathania - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Baburyan/Uboveja - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Baburyan/Uboveja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Kldiashvili/Pathania - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Kldiashvili/Pathania - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kldiashvili/Pathania - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kldiashvili/Pathania - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Kldiashvili/Pathania - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Kldiashvili/Pathania - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kldiashvili/Pathania - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Kldiashvili/Pathania - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Baburyan/Uboveja - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kldiashvili/Pathania - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Baburyan/Uboveja - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Kldiashvili/Pathania - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Baburyan/Uboveja - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Baburyan/Uboveja - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Kldiashvili/Pathania - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
52%
49%
Реализация брейк - пойнтов
45%
43%
Комментарии к матчу