13.05.2025
Смотреть онлайн Мартин Дамм - Касидит Самрей 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Мартин Дамм — Касидит Самрей . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Tbilisi
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мартин Дамм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Мартин Дамм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мартин Дамм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Мартин Дамм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мартин Дамм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мартин Дамм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Мартин Дамм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Мартин Дамм - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
14
5
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
80%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
Комментарии к матчу