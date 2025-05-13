13.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bucharest: Фиона Ганц — Алиса Барановская . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bucharest
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фиона Ганц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алиса Барановская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алиса Барановская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алиса Барановская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Фиона Ганц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Фиона Ганц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Фиона Ганц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Фиона Ганц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алиса Барановская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Алиса Барановская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Фиона Ганц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Алиса Барановская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алиса Барановская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Фиона Ганц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
73%
48%
Реализация брейк - пойнтов
40%
40%
