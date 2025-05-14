Текстовая трансляция

Гейм 1 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Максимус Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Рикардас Беранкис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Максимус Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 9 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Максимус Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Максимус Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Максимус Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 17 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Рикардас Беранкис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40