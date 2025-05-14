Фрибет 15000₽
14.05.2025

Смотреть онлайн Максимус Джонс - Рикардас Беранкис 14.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Максимус ДжонсРикардас Беранкис . Начало встречи 14 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

ITF M25 Tbilisi
Максимус Джонс
Завершен
(7:5, 7:6)
2 : 0
14 мая 2025
Рикардас Беранкис
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Максимус Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Рикардас Беранкис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Максимус Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Максимус Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Максимус Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Максимус Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Рикардас Беранкис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Максимус Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Рикардас Беранкис - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
11
6
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
73%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу
