13.05.2025

Смотреть онлайн Дэйн Суини - Масамичи Имамура 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Дэйн СуиниМасамичи Имамура . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Tbilisi
Дэйн Суини
Завершен
(4:6, 6:2, 7:5)
2 : 1
13 мая 2025
Масамичи Имамура
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Масамичи Имамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Масамичи Имамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Масамичи Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Масамичи Имамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Масамичи Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Масамичи Имамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Масамичи Имамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Масамичи Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Масамичи Имамура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Масамичи Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Масамичи Имамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Масамичи Имамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Масамичи Имамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

История последних встреч

Дэйн Суини
Дэйн Суини
Масамичи Имамура
Дэйн Суини
1 победа
0 побед
100%
0%
23.08.2025
Дэйн Суини
Дэйн Суини
2:0
Масамичи Имамура
Масамичи Имамура
Обзор

Статистика матча

Эйсы
2
5
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
60%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу
