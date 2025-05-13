13.05.2025
Смотреть онлайн Edward Winter - Рента Токуда 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Edward Winter — Рента Токуда . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Tbilisi
Завершен
(7:6, 3:6, 5:7)
(7:6, 3:6, 5:7)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Edward Winter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Edward Winter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Edward Winter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 34 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
57%
68%
Реализация брейк - пойнтов
27%
38%
Комментарии к матчу