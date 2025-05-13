13.05.2025
Смотреть онлайн Йоханнус Мандэй - Наоки Таджима 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Йоханнус Мандэй — Наоки Таджима . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:59 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Tbilisi
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Наоки Таджима - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Наоки Таджима - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Йоханнус Мандэй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Наоки Таджима - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Наоки Таджима - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Наоки Таджима - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Йоханнус Мандэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
10
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
83%
59%
Реализация брейк - пойнтов
80%
50%
Комментарии к матчу