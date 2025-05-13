Смотреть онлайн Йоханнус Мандэй - Наоки Таджима 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tbilisi: Йоханнус Мандэй — Наоки Таджима . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 12:59 по московскому времени .