13.05.2025
Смотреть онлайн Янник Келм - Джейден Саидизанд 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Янник Келм — Джейден Саидизанд . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(6:7, 6:2, 1:0)
(6:7, 6:2, 1:0)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейден Саидизанд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джейден Саидизанд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
63%
58%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
Комментарии к матчу