Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.05.2025

Смотреть онлайн Янник Келм - Джейден Саидизанд 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Янник КелмДжейден Саидизанд . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Bastad
Янник Келм
Завершен
(6:7, 6:2, 1:0)
2 : 1
13 мая 2025
Джейден Саидизанд
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейден Саидизанд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джейден Саидизанд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джейден Саидизанд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
3
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
63%
58%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Итоговый чемпионат ATP
Итоговый чемпионат ATP
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Бней Герцлия Бней Герцлия
11 Ноября
22:30
Париж Париж
Панатинаикос Панатинаикос
11 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
11 Ноября
22:00
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
КалПа КалПа
11 Ноября
21:45
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Ноября
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Баскония Баскония
11 Ноября
22:05
Донкастер Донкастер
Брэдфорд Брэдфорд
11 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA