13.05.2025
Hugo Magnusson - Льюи Лейн
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Hugo Magnusson — Льюи Лейн . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Льюи Лейн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Льюи Лейн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Льюи Лейн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Льюи Лейн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Льюи Лейн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Льюи Лейн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Льюи Лейн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Льюи Лейн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Hugo Magnusson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Hugo Magnusson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Hugo Magnusson - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
70%
53%
Реализация брейк - пойнтов
45%
33%
