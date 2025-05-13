13.05.2025
Смотреть онлайн Макс Шонхаус - Тристан Ламазин 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Бухарест: Макс Шонхаус — Тристан Ламазин . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Бухарест
Завершен
(4:6, 4:6)
(4:6, 4:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Макс Шонхаус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Макс Шонхаус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Макс Шонхаус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Макс Шонхаус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Макс Шонхаус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Макс Шонхаус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Макс Шонхаус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Макс Шонхаус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Тристан Ламазин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Тристан Ламазин - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
8
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
64%
66%
Реализация брейк - пойнтов
10%
20%
Комментарии к матчу