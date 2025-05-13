13.05.2025
Смотреть онлайн Яннис Милетич - Luca Preda 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Бухарест: Яннис Милетич — Luca Preda . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:24 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Бухарест
Завершен
(2:6, 6:3, 6:7)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Luca Preda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Luca Preda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Luca Preda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Luca Preda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Яннис Милетич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Яннис Милетич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Luca Preda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Luca Preda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Luca Preda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Яннис Милетич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Luca Preda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Яннис Милетич
Luca Preda
0 побед
1 победа
0%
100%
20.05.2025
Яннис Милетич
0:2
Luca Preda
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
66%
60%
Реализация брейк - пойнтов
44%
38%
