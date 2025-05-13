13.05.2025
Смотреть онлайн Filippo Alberti - Denis Vishenchuk Vishenko 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tehran: Filippo Alberti — Denis Vishenchuk Vishenko . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tehran
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Denis Vishenchuk Vishenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Filippo Alberti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
1
11
Выигрыш первой подачи
72%
62%
Реализация брейк - пойнтов
31%
0%
Комментарии к матчу