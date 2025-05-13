13.05.2025
Смотреть онлайн Дэниел Эванс - Бернабе Запата Мираллес 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bordeaux: Дэниел Эванс — Бернабе Запата Мираллес, Квалификационный раунд . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте CENTRAL SCC FRANCE.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: CENTRAL SCC FRANCE
Challenger Bordeaux
Завершен
(3:6, 0:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бернабе Запата Мираллес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дэниел Эванс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Бернабе Запата Мираллес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дэниел Эванс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Бернабе Запата Мираллес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Бернабе Запата Мираллес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Дэниел Эванс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Бернабе Запата Мираллес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Бернабе Запата Мираллес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Бернабе Запата Мираллес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Бернабе Запата Мираллес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Бернабе Запата Мираллес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Бернабе Запата Мираллес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Бернабе Запата Мираллес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Бернабе Запата Мираллес - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
53%
74%
Реализация брейк - пойнтов
100%
56%
