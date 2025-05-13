Фрибет 15000₽
13.05.2025

Смотреть онлайн Мичиру Фуруя - Е Ма Синь 13.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Kurume: Мичиру ФуруяЕ Ма Синь . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
ITF W50 Kurume
Мичиру Фуруя
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Е Ма Синь
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Е Ма Синь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Е Ма Синь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Е Ма Синь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
39%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
