Текстовая трансляция

Гейм 1 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 3 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Е Ма Синь - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Е Ма Синь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Е Ма Синь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Е Ма Синь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Е Ма Синь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 30-40