13.05.2025
Смотреть онлайн Меи Хасегава - Наги Ханатани 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Kurume: Меи Хасегава — Наги Ханатани . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Kurume
Завершен
(4:6, 7:5, 4:6)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Меи Хасегава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Меи Хасегава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Меи Хасегава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Меи Хасегава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Наги Ханатани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Меи Хасегава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Меи Хасегава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Меи Хасегава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Меи Хасегава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Меи Хасегава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Меи Хасегава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Меи Хасегава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Меи Хасегава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Меи Хасегава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Наги Ханатани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Меи Хасегава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Меи Хасегава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Наги Ханатани - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
55%
57%
Реализация брейк - пойнтов
28%
50%
Комментарии к матчу