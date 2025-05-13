13.05.2025
Смотреть онлайн Лиза-Мэри Рийу - Натсуми Кавагути 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Kurume: Лиза-Мэри Рийу — Натсуми Кавагути . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Kurume
Завершен
(4:6, 7:6, 6:1)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Натсуми Кавагути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Натсуми Кавагути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Лиза-Мэри Рийу
Натсуми Кавагути
1 победа
0 побед
100%
0%
25.08.2025
Натсуми Кавагути
1:2
Лиза-Мэри Рийу
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
64%
59%
Реализация брейк - пойнтов
35%
71%
