13.05.2025
МСК
ITF W35 Changwon WD
Завершен
(2:6, 6:4, 0:1)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Абе/Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Абе/Ямадзаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Абе/Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Абе/Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Абе/Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Абе/Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Абе/Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Абе/Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Абе/Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Абе/Ямадзаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Сакура Хосоги/Мисаки Матсуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
52%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
