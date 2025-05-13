13.05.2025
Смотреть онлайн Yamanaka/Yamasaki - Huang/Park 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Yamanaka/Yamasaki — Huang/Park . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Huang/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Yamanaka/Yamasaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Yamanaka/Yamasaki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Huang/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Huang/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Huang/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Huang/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Huang/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yamanaka/Yamasaki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Huang/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Yamanaka/Yamasaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Huang/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Yamanaka/Yamasaki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Huang/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yamanaka/Yamasaki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Huang/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Yamanaka/Yamasaki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Huang/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Huang/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Yamanaka/Yamasaki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
63%
70%
Реализация брейк - пойнтов
100%
67%
