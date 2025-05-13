13.05.2025
Смотреть онлайн Jin/Zeng - Palan/Shin 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Jin/Zeng — Palan/Shin . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Palan/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Palan/Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Jin/Zeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Palan/Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jin/Zeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Palan/Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jin/Zeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Palan/Shin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Palan/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Palan/Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Palan/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Palan/Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Palan/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Palan/Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jin/Zeng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Palan/Shin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
60%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
Комментарии к матчу