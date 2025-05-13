13.05.2025
Смотреть онлайн Индианна Спинк - Thamyrys Nicolle Costa Araujo 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro Women: Индианна Спинк — Thamyrys Nicolle Costa Araujo . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 04. Court Carvoeiro.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 04. Court Carvoeiro
UTR Pro Carvoeiro Women
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Thamyrys Nicolle Costa Araujo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Thamyrys Nicolle Costa Araujo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Thamyrys Nicolle Costa Araujo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Индианна Спинк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
72%
47%
Реализация брейк - пойнтов
36%
33%
