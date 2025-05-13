Текстовая трансляция

Гейм 1 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Морисаки К / Сато Н - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Морисаки К / Сато Н - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Морисаки К / Сато Н - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Морисаки К / Сато Н - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Морисаки К / Сато Н - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40