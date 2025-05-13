13.05.2025
Смотреть онлайн Back/Sema - Морисаки К / Сато Н 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Changwon WD: Back/Sema — Морисаки К / Сато Н . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:26 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Changwon WD
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Морисаки К / Сато Н - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Морисаки К / Сато Н - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Морисаки К / Сато Н - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Морисаки К / Сато Н - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Морисаки К / Сато Н - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Back/Sema - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Back/Sema - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
69%
40%
Реализация брейк - пойнтов
55%
50%
