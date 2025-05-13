13.05.2025
Смотреть онлайн Lee H-H / Wong C L C - Barry/Tjen 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Changwon WD: Lee H-H / Wong C L C — Barry/Tjen . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:52 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Changwon WD
Завершен
(7:6, 6:2)
(7:6, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Barry/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Barry/Tjen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Barry/Tjen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Lee H-H / Wong C L C - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Lee H-H / Wong C L C - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Barry/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Barry/Tjen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Barry/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Barry/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Lee H-H / Wong C L C - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Barry/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Lee H-H / Wong C L C - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Lee H-H / Wong C L C - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
67%
58%
Реализация брейк - пойнтов
56%
43%
Комментарии к матчу