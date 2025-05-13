Текстовая трансляция

Гейм 1 - Barry/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 2 - Barry/Tjen - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Barry/Tjen - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Lee H-H / Wong C L C - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Lee H-H / Wong C L C - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Barry/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Barry/Tjen - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Barry/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Barry/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Lee H-H / Wong C L C - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 17 - Barry/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Lee H-H / Wong C L C - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Lee H-H / Wong C L C - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Lee H-H / Wong C L C - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40