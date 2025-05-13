13.05.2025
Смотреть онлайн Туту Маршалл - Miguel Pereira Lopes 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Carvoeiro: Туту Маршалл — Miguel Pereira Lopes . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil.
МСК, Корт: Carvoeiro Clube de Tenis - 05. Court FredGil
UTR Pro Carvoeiro
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Miguel Pereira Lopes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Туту Маршалл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Туту Маршалл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Miguel Pereira Lopes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Туту Маршалл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Туту Маршалл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Miguel Pereira Lopes - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Туту Маршалл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Miguel Pereira Lopes - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Туту Маршалл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Туту Маршалл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Miguel Pereira Lopes - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Туту Маршалл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Туту Маршалл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Туту Маршалл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Туту Маршалл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Miguel Pereira Lopes - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Туту Маршалл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
70%
47%
Реализация брейк - пойнтов
38%
67%
Комментарии к матчу