13.05.2025
Смотреть онлайн Ли И / Юань Ч - Lansere/Reyngold 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Changwon WD: Ли И / Юань Ч — Lansere/Reyngold . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Changwon WD
Завершен
(3:6, 6:3, 0:1)
(3:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ли И / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ли И / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Lansere/Reyngold - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ли И / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Lansere/Reyngold - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Lansere/Reyngold - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Lansere/Reyngold - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Lansere/Reyngold - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Lansere/Reyngold - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ли И / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Lansere/Reyngold - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ли И / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Ли И / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ли И / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Lansere/Reyngold - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Lansere/Reyngold - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ли И / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ли И / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
52%
49%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
Комментарии к матчу