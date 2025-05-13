13.05.2025
Рина Саиго/Юкина Саиго - Ким/Парк 13.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Changwon WD: Рина Саиго/Юкина Саиго — Ким/Парк . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Changwon WD
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ким/Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ким/Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ким/Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ким/Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ким/Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ким/Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ким/Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ким/Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ким/Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Ким/Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ким/Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ким/Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Ким/Парк - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
58%
55%
Реализация брейк - пойнтов
43%
75%
Комментарии к матчу