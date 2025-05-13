13.05.2025
Смотреть онлайн Chiu/Yang - Ван Р / Ван Д 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Chiu/Yang — Ван Р / Ван Д . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ван Р / Ван Д - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Chiu/Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Chiu/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Chiu/Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ван Р / Ван Д - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Chiu/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Chiu/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Ван Р / Ван Д - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Chiu/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Chiu/Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Chiu/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ван Р / Ван Д - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Chiu/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Chiu/Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ван Р / Ван Д - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Chiu/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ван Р / Ван Д - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Chiu/Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
60%
66%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
