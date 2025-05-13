13.05.2025
Смотреть онлайн Lai/Zheng - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Lai/Zheng — Цзянсюй Хан/Yixuan Ли . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 07:04 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(3:6, 6:3, 1:0)
(3:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Lai/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Lai/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Lai/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Lai/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Lai/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Lai/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Lai/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Lai/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Lai/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
67%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
18%
Комментарии к матчу