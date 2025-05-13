Текстовая трансляция

Гейм 1 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Lai/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Lai/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Lai/Zheng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Lai/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Цзянсюй Хан/Yixuan Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Lai/Zheng - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Lai/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Lai/Zheng - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Lai/Zheng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40