13.05.2025
Смотреть онлайн Джейк Делани/Джезе Делани - Yang Z / Zhang 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Джейк Делани/Джезе Делани — Yang Z / Zhang . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yang Z / Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Джейк Делани/Джезе Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Джейк Делани/Джезе Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Джейк Делани/Джезе Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
80%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
Комментарии к матчу